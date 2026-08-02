Adıyaman\'da Arazi Kavgası: 7 Yaralı, 6 Gözaltı

Adıyaman'da 7 kişinin yaralandığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken konuyla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, yapılan ifade işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporları sonrası Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.