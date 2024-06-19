Adıyaman'da Bayramda Ailesiyle Gezen Küçük Kız Atatürk Barajı Göletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Bayramda Ailesiyle Gezen Küçük Kız Atatürk Barajı Göletinde Hayatını Kaybetti

Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Samsat ilçesine gezmeye gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, Atatürk Barajı göleti kenarında durduğu sırada suya düştü. Küçük kızın cansız bedeni yapılan aramalar sonucu bulunarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.06.2024 23:18
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Adıyaman'dan bayramda ailesiyle Samsat ilçesine gezmeye gelen küçük kız, Atatürk Barajı göletine düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Samsat ilçesine gezmeye gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, Atatürk Barajı göleti kenarında durduğu esnada suya düştü. Vatandaşlar göletteki aramalarına rağmen küçük kızı bulamayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu bulunan küçük kızın cansız bedeni, Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Bayramda Ailesiyle Gezen Küçük Kız Atatürk Barajı Göletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Bayramda Ailesiyle Gezen Küçük Kız Atatürk Barajı Göletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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