Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Adıyaman\'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Sokaklar güvende" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katıldıkları değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik "Sokaklar güvende" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda A.J.S.S., F.H.S., M.H.M.M. ve M.T.G.A.W. isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, F.A. isimli şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.J.S.S., F.H.S. ve M.H.M.M., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. M.T.G.A.W. ise Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari şüpheli F.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaAdıyamanAdliyeTerörSon Dakika

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