Adıyaman'da, konteyner kentte bulunan fırındaki odunlar alev aldı. Yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan bir pide fırınına ait odunlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Fırında Yangın Paniği - Son Dakika
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