Adıyaman\'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 135 gram bonzai, 6 Gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 bin 810 TL değerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ve paralar muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli'de yaşanan olayda genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, intihar etti. Ömür Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı ve burada düzenlenen cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtüldü. Ardından Ömür Arslan, Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine açıklama yaptı. Baba Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulmasını istedi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet, 15 şarjör, 238 fişek, 35 sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi, 129 iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda para ve ipotek kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 pompalı tüfek, 19 tabanca fişeği, 40 bin TL para, 300 bin TL'lik ipotek kağıdı ve diğer suça konu olabilecek belgeler ele geçirildi. F.K. ve A.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop'un merkez ilçesine bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. H.A. ve O.C.S. isimli hükümlüler, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheli baba Bülent Cihantimur, 'suçluyu kayırma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı'na ek olarak 'imza atma' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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