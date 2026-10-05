Adıyaman\'da iki motosiklet çarpıştı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde Abdülkadir Arslan 02 ADY 897 idaresindeki motosiklet ile Eren Akçalı idaresindeki 02 AEA 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Bellibaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.