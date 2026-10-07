Adıyaman\'da marangoz ustası kesici aletle bacağından yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da marangoz ustası kesici aletle bacağından yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman kent merkezinde bir marangozhanede çalışan marangoz ustası, iş esnasında kesici aletle bacağından kazara yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da bir marangoz ustası çalışma sırasında kesici aletle kendini kazara yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir marangozhanede çalışan M.K., çalıştığı esnada kendini kesici aletle kazara yaraladı. Bacağından yaralanan marangoz ustası, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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