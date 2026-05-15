Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı
Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı

15.05.2026 18:20
Adıyaman'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Terminal Caddesi Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında Tayyip Akdağ idaresindeki 02 AGE 259 plakalı motosiklet, servisten indikten sonra yolun karşı tarafına geçmek isteyen kız çocuğu Rojbin Beyaz'a çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tayyip Akdağ ile yaya Rojbin Beyaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

