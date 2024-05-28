Adıyaman\'da Öğrenciye Otomobil Çarptı, Yaralılar Var

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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Olgun P., isimli lise öğrencisine Yakup E., idaresindeki 27 RM 443 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Olgun P., yaralandı. Yaralı öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN