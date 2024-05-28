Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde meydana gelen kazada, Zeynep A. yönetimindeki otomobil ile Kübra A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kübra A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.05.2024 12:08
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Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynep A., idaresindeki 02 HZ 606 plakalı otomobil ile Kübra A., idaresindeki 02 AAT 475 plakalı motosiklet, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kübra A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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