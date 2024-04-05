Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 1 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen silah operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde B.Ö., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Ev içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö., isimli kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.
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