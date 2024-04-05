Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 1 Şahıs Gözaltına Alındı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen silah operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde B.Ö., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Ev içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö., isimli kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN