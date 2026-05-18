Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Adıyaman'da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde İ.Y. (35), isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yapılan saldırıda yaralanan İ.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayı gerçekleştirilen şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN