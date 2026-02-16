Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 AEA 597 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski otogar yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Y'ye (71) çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A., motosiklette bulunan Bahar A. ile yaya Yusuf Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN