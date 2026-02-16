Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
16.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 AEA 597 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski otogar yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Y'ye (71) çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A., motosiklette bulunan Bahar A. ile yaya Yusuf Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:06
Zonguldak’taki maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:10:57. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.