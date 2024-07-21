Adıyaman'da Yol Vermeme Kavgası: Şahıslar Birbirine Saldırdı

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Adıyaman'da, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada şahıslar birbirine saldırdı. Bir sürücü elindeki sert cisimle, tartıştığı diğer sürücüye defalarca vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Polisevi ön kısmında iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir sürücü, eline aldığı sert cisimle tartıştığı sürücüye defalarca vurdu. Kavgayı gören polisevinde görevli polisler destek ekip isteyerek kavgaya müdahale etti. Kavga eden şahıslar polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN