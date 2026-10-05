Adıyaman Gölbaşı'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı\'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
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Adıyaman Gölbaşı'da Gölbaşı-Elbistan karayolunda hafriyat kamyonu, Meydan Köyü Kavşağı'nda virajı alamayarak devrildi; sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Elbistan karayolu Meydan Köyü Kavşağında M.A.E idaresindeki 02 AET 646 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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