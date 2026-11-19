Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta hasar meydana geldi. Trafiğe kapanan yol olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.