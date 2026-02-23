Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Vurdu - Son Dakika
Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Vurdu

Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Vurdu
23.02.2026 16:05
Kartal'da savcı, hakimi vurdu; görüntülerde yaralı hakim sedye ile taşınırken, savcı gözaltına alındı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı görülüyor.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yi silahla 1 el ateş ederek yaralamış, Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti. Mağdur hakim Aslı K.'nin kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı yakalanmıştı. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kılıçarslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hakim Aslı K.'nin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Adliye koridorunda yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşanan hareketliliğin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adliye koridorunun bir anda kalabalıklaştığı, sağlık ekibinin yaralı hakimi sedyeyle taşıdığı ve göz atlına alınan savcının ise götürüldüğü görülüyor. - İSTANBUL

Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Vurdu

Adliyede Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Vurdu
