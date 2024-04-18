Afganistan'da sel felaketinde ölü sayısı 70'e yükseldi

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Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.

Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu. Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.

Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu. - KABİL