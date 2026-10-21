Afyon Emirdağ'da 4 ölü ve 4 yaralının olduğu kazada ölenlerin isimleri belli oldu - Son Dakika
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Afyon Emirdağ'da 4 ölü ve 4 yaralının olduğu kazada ölenlerin isimleri belli oldu

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların isimleri belli olurken cenazeler AFAD ve itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı, savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı katliam gibi kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ertuğrul ile araçta bulunan Süleyman Başaran, Şaban ve Hatice Ayhan hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü ile R.G.,Y.E. ve Ş.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda sıkışarak hayatını kaybedenlerin cenazeleri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından çıkarılarak Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaEmirdağGüncelAfyonAFADSon Dakika

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