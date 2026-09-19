Afyonkarahisar Bolvadin'de Emniyet Müdürü Arıkan yönetiminde 52 motosiklet toplandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de Emniyet Müdürü Arıkan yönetiminde 52 motosiklet toplandı

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de Emniyet Müdürü Arıkan yönetiminde 52 motosiklet toplandı
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Afyonkarahisar Bolvadin'de Huzur ve Güven Uygulaması'nda, İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ın sahada yönettiği denetimlerde plakasız, tescilsiz ve egzoz sistemi değiştirilmiş 52 motosiklet muhafaza altına alındı. İlçe genelinde benzer huzur uygulamalarının süreceği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ın bizzat sahada yönettiği denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren ve plakasız olduğu tespit edilen 52 motosiklet toplanarak muhafaza altına alındı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların huzurunu kaçıran, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve tescilsiz olarak trafiğe çıkan motosikletlere yönelik düğmeye bastı.

İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ın bizzat katıldığı ve yönlendirdiği denetimler; İstasyon Caddesi, Çarşı Meydanı, Akçeşme Mahallesi ve Kaymakamlık civarı başta olmak üzere ilçenin kritik noktalarında eş zamanlı olarak yürütüldü. Yapılan sıkı denetimlerde; plakasız, tescilsiz ve egzoz sistemi değiştirilerek yüksek gürültü çıkaran toplam 52 motosiklet yakalandı.

İlçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik benzer huzur uygulamalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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