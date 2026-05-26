Afyonkarahisar\'da 33 Aranan Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye uygulaması yapıldı. Denetimde çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR