Afyonkarahisar'da 46 Suçlu Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi jandarma tarafından yakalanırken şahıslardan 17'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyon İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 17 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR