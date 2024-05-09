Afyonkarahisar\'da 63 suç kaydı bulunan şahıs tamir edilmek üzere bırakılan otomobili çaldı

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Afyonkarahisar'da 63'ü oto hırsızlığı olmak üzere 80 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs tamir edilmek üzere bir dükkanın önüne bırakılan otomobili çaldı. Şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir tamirhanede meydana geldi. Bedenden bilgilere göre, M.G., isimli şahıs kendisine ait otomobili tamir için bir tamirhaneye verdi. Ertesi gün tamirhanenin sahibi M.G.'yi arayarak aracın yerinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.G., polisi arayarak yardım istedi. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayı 63'ü oto hırsızlığı olmak üzere 80 ayrı suç kaydı bulunan B.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahıs yapılan takip sonrası Ataköy Mahallesi'nde çaldığı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR