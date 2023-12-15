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Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.K.A. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar\'da aranan şahıs yakalandı
15.12.2023 - 09:52,  Güncelleme: 09:53
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Afyonkarahisar'da 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak olmak üzere toplam 2 suç kaydı ile 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.K.A.'nın (26) peşine düşüldü. JASAT ekipleri takibi aldıkları şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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