Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama ve Bilişim Sistemlerinin Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR