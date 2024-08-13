Afyonkarahisar\'da Bin 810 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda bin 810 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirirken olayın şüphelisi 2 şahsa adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Afyonkarahisar merkezde bulunan 1 ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda, bin 810 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR