Afyonkarahisar'da Cinayet: 17 Yaşındaki Genç Öldürüldü

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Afyonkarahisar'da 27 yaşındaki bir şahıs tartıştığı 17 yaşındaki genci tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (27) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.D. (17) isimli genç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile E.D.'nin üzerine ateş açtı. Olayda yaralanan E.D., çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak E.D., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Olay sonrası Z.M., isimli şahıs cinayette kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR