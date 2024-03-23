Afyonkarahisar'da Elektronik Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Elektronik Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Elektronik Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, H.K. isimli şahsın Bolvadin'de elektronik sigara sattığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve malzemesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, H.K. isimli şahsın Bolvadin'de elektronik sigara sattığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 30 adet elektronik sigara 240 milim likit ele geçirildi. Ekipler şüpheli şahıs gözaltına alırken, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Elektronik Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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