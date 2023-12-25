Afyonkarahisar\'da Haftaya Güneşli Başlangıç

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CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı•
Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve güneşli bir hava ile başladı.
Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların ise gündüz 13 derece, geceleri ise en düşük 1 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre sabahları sis ve puslu bir havanın beklendiği kentte hafta boyunca açık bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR
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