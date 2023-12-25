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Afyonkarahisar'da Haftaya Güneşli Başlangıç - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Haftaya Güneşli Başlangıç

Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve güneşli bir hava ile başladı. Hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 13 derece, geceleri ise en düşük 1 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Sabahları sis ve puslu bir hava beklenen kentte hafta boyunca açık bir hava hakim olacak.

Afyonkarahisar\'da Haftaya Güneşli Başlangıç
25.12.2023 - 10:45,
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Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve güneşli bir hava ile başladı.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların ise gündüz 13 derece, geceleri ise en düşük 1 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre sabahları sis ve puslu bir havanın beklendiği kentte hafta boyunca açık bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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