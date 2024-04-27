Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B. ile 5 yıl hapis cezası bulunan eşi E.C.B. isimli şahıslar Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR