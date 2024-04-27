Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan İ.B. ve eşi E.C.B.'yi Çay ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yakalanan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.04.2024 10:50
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B. ile 5 yıl hapis cezası bulunan eşi E.C.B. isimli şahıslar Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Çay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hırsızlık suçlarından aranan karı koca çift jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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