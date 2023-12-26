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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bin 749 şahsın sorgulaması yapılırken, içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi. Yapılan kontrollerde birçok suçtan aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar\'da jandarma ekipleri tarafından içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi
26.12.2023 - 09:46,
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bin 749 şahsın sorgulaması yapılırken içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, Türkiye kaçak, sahte alkollü içki uygulaması icra edildi. Görevlendirilen 256 personel ile emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, kaçak sahte alkollü içki satışına engel olunması maksadıyla 176 bakkal, 42 kahvehane, 31 tekel bayii ve 5 içkili yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, bin 726 vatandaş, 23 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam bin 749 şahsın sorgulanması yapıldı. Buna göre, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 yoklama kaçağı, 1 köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlara tecavüz suçundan aranan şahıs yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından içkili mekanlar ve tekel bayiler denetlendi - Son Dakika


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