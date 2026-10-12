Afyonkarahisar\'da jandarma son haftada aranan 50 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 15'i ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.