Afyonkarahisar\'da Kamyonet Kontrolden Çıkarak Ortaya Refüje Girdi: 2 Yaralı

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali Sonrası Beyaz Futbol Programında Tartışma Yaşandı

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali sonrası Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim artınca sunucu Ertem Şener acilen reklama gitti ve programı erken bitirdi. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla görüştüğü ve kahve içmek için davet ettiğini iddia ederek, 'Ateşle oynadın sonra seni kurtardık.' dedi.