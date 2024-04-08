Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren kamyonette 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Kurucu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H.K., idaresindeki 06 DE 7323 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte S.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Kamyonet Kontrolden Çıkarak Ortaya Refüje Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
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