Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., yönetimindeki 03 EU 622 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 14 yaşındaki A.A.'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan O.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR