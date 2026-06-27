Afyonkarahisar'da Otel Yıkımında Çökme Panik Yarattı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otel Yıkımında Çökme Panik Yarattı

Afyonkarahisar\'da Otel Yıkımında Çökme Panik Yarattı
27.06.2026 12:22
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Eski otelin yıkımı sırasında molozlar düşerek bitişikteki iş hanına zarar verdi, güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar kent merkezinde eski bir otelin yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım esnasında aniden çöken dev moloz yığınları, hemen bitişikte bulunan bir iş hanında hasara yol açtı. Güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışmaları tamamen durdurulurken, zarar gören iş yerleri ise tahliye edilerek kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde yıkımına karar verilen eski Çakmak Otel'in binasında meydana geldi. Kontrollü olarak gerçekleştirildiği iddia edilen yıkım çalışmaları esnasında, binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Çökmenin etkisiyle savrulan tonlarca ağırlıktaki moloz yığını, otelin hemen yanı başında faaliyet gösteren iş hanının duvarlarına büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş hanındaki bazı dükkanların duvarları yıkıldı ve içerideki eşyalar zarar gördü.

Çevrede büyük panik yaşandı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş hanı içerisindeki esnaf ve vatandaşlar büyük korku yaşadı. Ekipler, yeni bir göçük riskine karşı çevre güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından, güvenlik gerekçesiyle otel binasındaki tüm yıkım çalışmaları ikinci bir emre kadar durduruldu. Molozların baskısıyla duvarları çöken ve maddi hasar oluşan iş yerleri ise güvenlik amacıyla boşaltılarak kapatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Otel Yıkımında Çökme Panik Yarattı - Son Dakika

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