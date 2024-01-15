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Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktörün ortadan ikiye bölünmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. İki çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
15.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:26
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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada iki çocuk 5 kişi yaralanırken, olayda traktörün ortadan ikiye bölünmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, kent merkezine bağlı Nuribey beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 3 SK 063 plakalı otomobil önünde ilerleyen ve dönüş yapmak isteyen A.G. (69) idaresindeki 03 DF 419 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan traktör refüje çarpıp ardından ortadan ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte B.E.G. (13), Y.E.G. (5) ve Ç.S. (24) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü M.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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