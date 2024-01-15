Afyonkarahisar\'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada iki çocuk 5 kişi yaralanırken, olayda traktörün ortadan ikiye bölünmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, kent merkezine bağlı Nuribey beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 3 SK 063 plakalı otomobil önünde ilerleyen ve dönüş yapmak isteyen A.G. (69) idaresindeki 03 DF 419 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan traktör refüje çarpıp ardından ortadan ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte B.E.G. (13), Y.E.G. (5) ve Ç.S. (24) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü M.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR