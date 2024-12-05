Afyonkarahisar\'da Otomobil Yangını

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Afyonkarahisar'da park halindeki Tofaş marka otomobil bilinmeyen bir sebeple yanarak alevlere teslim oldu.

Olay, Şuhut ilçesi kapalı pazar yeri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen park halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından itfaiye tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR