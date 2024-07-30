Afyonkarahisar\'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araçta 5 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 8,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan M.A., U.D. ve F.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahısların 3'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR