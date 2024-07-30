Afyonkarahisar'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 8,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.07.2024 08:49
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Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araçta 5 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 8,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan M.A., U.D. ve F.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahısların 3'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Peçetelere Emzirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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