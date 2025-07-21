Afyonkarahisar\'da Silah Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında 6 ruhsatsız silah ve 40'a yakın mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler ruhsatsız 3 adet tabanca,

3 adet tüfek ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Olayın ardından ismi açıklanmayan bir şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR