Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Tefecilik Operasyonu
29.06.2026 13:59
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Afyonkarahisar'da tefecilik yapan 5 kişi yakalandı, 11 milyon lira senet ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları ve vatandaşları silahla tehdit ederek para almaya çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Olaya ilişkin 5 şüpheli yakalanırken adreslerde 11 milyon lira değerinde senet ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şuhut ilçesinde tefecilik yaptıkları ve verdikleri paraları silah zoruyla, tehdit ederek tahsil etmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şuhut'ta ikamet eden 5 şüphelinin 'tefecilik' suçunu işlediklerini ve mağdurları silahla tehdit ederek baskı altına aldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, ilçe merkezinde belirlenen 11 farklı adres ve iş yerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

11 milyon TL değerinde senet ve silahlar ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 milyon TL değerinde 7 adet senet, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 892 adet 9x19 mm çapında mermi, 6 adet şarjör ve tefecilik faaliyetlerine ait çok sayıda dijital/yazılı doküman ele geçirildi.

Suç örgütü kurmak, tefecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

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