Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Tır Devrildi: 2 Yaralı
23.07.2026 11:59
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AFAD'a ait beyaz eşya taşıyan tır, kontrolden çıkarak devrildi; 2 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün beyaz eşya taşıyan tırı Afyonkarahisar'da devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tırın dorsesindeki beyaz eşyalar ise zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki 35 AAZ 612 plakalı AFAD'a ait tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çay ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü E.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ü. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen tırın Kahramanmaraş'tan İzmir'e beyaz eşya taşıdığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Beyaz Eşya, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Afyon, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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