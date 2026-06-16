Afyonkarahisar'da Trafik Kazası - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası

16.06.2026 12:46
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Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki motosiklete çarptı, 2 çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarında park halinde bulunan elektrikli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.O., yönetimindeki 03 RE 776 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü park halinde bulunan 03 AJH 705 plakalı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklette oturan Ü.B.U. (9) ve C.B.U. (11) isimli çocuklar yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası - Son Dakika

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