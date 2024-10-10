Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü N.İ., kaza sonucu hayatını kaybetti.

10.10.2024 13:08
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karaaslan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.İ., yönetimindeki 43 FF 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü N.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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