Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Eskişehir'de Uğurlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Eskişehir'de Uğurlandı

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Eskişehir\'de Uğurlandı

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt'un cenazeleri Eskişehir'de kılınan törenle son yolculuklarına uğurlandı.

07.10.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt'un cenazeleri Eskişehir'de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlandı.

Dün, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, Salihler köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Nurcan Belyurt (30) yönetmenindeki 26 PY 170 otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan dedesi Fethi Belyurt (84) olay yerinde, ağır yaralı olan annesi Gülüzar Belyurt'un (48) ise kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Gülüzar Belyurt'un dayısı L.B.'nin (40) ise Emirdağ Devlet Hastanesi'nde ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze törenine çok sayıda insan katıldı

Kazada hayatını kaybeden Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt cenazeleri Eskişehir'e getirildi. Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Camii'ne getirilen aile fertlerinin cenazeleri başında yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği ve taziyeleri kabul ettiği görüldü. Cenaze namazına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aileye taziyede bulundu.

Öğle namazından sonra alınan helallikler ve kılınan cenaze namazının ardından aile fertlerinin tabutları Asri Mezarlık'a defnedilmek üzere götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Eskişehir'de Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Eskişehir'de Uğurlandı - Son Dakika
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