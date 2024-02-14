Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e Tarihi Eser ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e Tarihi Eser ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Afyonkarahisar\'dan Eskişehir\'e Tarihi Eser ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e gelerek tarihi eser ve ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahsa jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 40 adet gümüş sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca ve diğer mühimmatlar ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e gelerek tarihi eser ve ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahısa jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gelerek tarihi eser ve ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 40 adet gümüş sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet dolu fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e Tarihi Eser ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika

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