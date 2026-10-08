Afyonkarahisar Emirdağ OSB\'de gıda fabrikasındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Afyonkarahisar Emirdağ OSB'de gıda fabrikasındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında çıkan yangın, çalışanların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Emirdağ OSB içerisinde yer alan bir gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Emirdağ ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, ekibi sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışması başlattı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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