Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi, 28 yaralıdan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi, 28 yaralıdan biri hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta midibüs devrildi, 28 yaralıdan biri hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde elma işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi; kazada 28 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi sürerken jandarmanın başlattığı inceleme devam ediyor.

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 27'ye yükselirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri ise hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada çoğunluğu kadın 28 kişi yaralanırken, yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.A., isimli kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi, 28 yaralıdan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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