Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan motosikletin 50 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü ile Karaadilli beldesi arasındaki kara yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş. (50) idaresindeki 41 ALE 398 plakalı motosiklet, önünde aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. (43) yönetimindeki 03 SJ 225 plakalı traktöre bağlı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yolu üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.