Ağaç Taşıyan Kamyondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ağaç Taşıyan Kamyondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Ağaç Taşıyan Kamyondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Bucak'ta ağaçları taşıyan kamyondan düşen 53 yaşındaki Mehmet Günay, hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağdan kesilen ağaçları taşıyan kamyondan düşen 53 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dağdan kesilen ağaçları taşıyan kamyonun üzerinden düşen Mehmet Günay (53) düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç Taşıyan Kamyondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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