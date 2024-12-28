Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.
Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi indiremeyen vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kediyi kurtardı. Kedi, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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